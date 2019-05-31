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      Наличный курс валют 31 мая: гривна приостановила падение

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      Наличный курс валют на сегодня 31.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 31 мая в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 31 мая на наличном рынке после нескольких дней серьезного падения наконец-то стабилизировался. Украинская валюта подешевела в пятницу, однако всего лишь на несколько копеек.

      Доллар подорожал 31 мая всего на 1 копейку, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Так, покупали его по 26,64 гривны, а продавали – по 26,96 гривны.

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      Евро подорожал несколько существеннее – на три копейки, однако это существенно меньше, чем предыдущие два дня. Покупали европейскую валюту по 29,60 гривны, а продавали – по 30,06 гривны.

      По курсу валют от НБУ 31 мая доллар подорожал на 19 копеек и стоил 26,87грн. Евро так же прибавил в цене – 16 копеек – и вырос до отметки 29,92грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "прыгает"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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