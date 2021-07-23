Налог на имущество: сколько придется заплатить за квартиру и машину

В Украине с 1 сентября свое состояние будут декларировать не только чиновники и политики, но и обычные украинцы. Конечно, никого не будут заставлять.

Однако непонятно, как граждане будут объяснять впоследствии, что их заработок меньше, чем расходы. Кто и что будет декларировать и сколько за это нужно будет заплатить – читайте в программе.

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Кто будет декларировать имущество

Декларировать имущество будут граждане Украины или те, кто ими был до 1 января 2021 года. В то же время это специальное декларирование не распространяется на чиновников и не только на действующих, но и тех, кто работал в структуре госорганов.

Как пояснил народный депутат Даниил Гетманцев, чиновник, который подал электронную декларацию, не освобождается от ответственности за уклонение от налогообложения.

Если человек подает декларацию в рамках налоговой амнистии – это освобождает его от ответственности. Чиновникам такую возможность мы не дадим,

– подчеркнул он.

Это декларирование должно быть добровольным и однократным. Цель государства – вывести деньги из тени тем самым наполнить государственную копилку. Чтобы легализовать накопленное и не понести ответственности за неуплату налогов, украинцам выделили 1 год – с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

В декларации украинцы могут указать движимое или недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и валютные ценности, полученные в результате незадекларированных доходов, например зарплаты, которую получали в конвертах. Впрочем, наличные декларировать нельзя, деньги надо будет положить на счет в банк.

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Амнистия особенная для заробитчан

Коснется легализация и средств, завезенных в Украину заробитчанами. Для них декларирование также является добровольным.

Если заробитчане хотят – облагают налогом свое состояние, не хотят – не облагают налогом. При этом, если человек работал за границей официально и может подтвердить источник своего состояния, ему не нужно подавать декларацию,

– подчеркнул Гетманцев.

В этой спецдекларации не надо указывать источник происхождения средств, но за легализацию необлагаемого придется уплатить от 2,5% до 9% в зависимости от типа и местонахождение активов.

Сколько придется заплатить за легализацию доходов?

Неофициально заработанные деньги в сумме более 400 тысяч гривен, размещенные на банковских счетах, будут стоить 5% от суммы. А валюта, которая хранится за рубежом и в иностранных банках – 9%. Потребует государство 5% сбора и с автомобиля, недвижимости и драгоценностей.



С 1 сентября украинцы могут декларировать свое имущество / Фото Unsplash.com

Что можно легализовать без декларации?

Если человек имеет в собственности квартирную жилую площадь меньше 120 квадратов, ее декларировать не нужно. Для дома допускают 240 метров квадратных. Касается это и нежилой недвижимости до 60 квадратных метров и бесплатно приватизированной земли.

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Легализовать без декларирования можно и 1 легковой автомобиль, если он зарегистрирован. Подать одноразовую декларацию человек сможет онлайн или через нотариуса. Уплатить налог нужно будет в течение 10 дней с момента подачи декларации.

Что будет, если налоговую амнистию проигнорировать?

Хоть декларирование – дело добровольное, но если им не воспользоваться, в дальнейшем могут быть риски. Так, у тех, кто не захотел показывать накопления "из-под матраса", смогут спросить о происхождении состояния. Если не доказать происхождение, то могут и наказать за уклонение от уплаты налогов.



За валюту, хранящуюся в банках за рубежом, придется заплатить 9% / Фото Unsplash.com

Дело в том, что в законе есть норма, согласно которой даже если человек не подаст так называемую нулевую декларацию, будет считаться, что он уведомил налоговую службу, что не имеет активов в размере большем, чем предусмотрено законом.

Но если гражданин все же задекларировал активы и уплатил налоги, то государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Информацию в декларациях нельзя будет разглашать без решения суда.

Треть экономики Украины находится в тени

По разным подсчетам, в тени находится от трети до половины украинской экономики. Но эксперты убеждены, что у украинцев есть от 50 до 80 миллиардов долларов, с которых не платились налоги.

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Ожидают, что налоговая амнистия может вернуть в правовое поле до 20 миллиардов. Поэтому, если с них будет уплачен единовременный налог 5% годовых, то бюджет в течение одного года получит дополнительный 1 миллиард долларов.