Налог на выведенный капитал: фикция или помощь украинскому бизнесу

Бизнес в Украине чувствует себя хорошо, рейтинги показателей прозрачности растут – это основные месседжи Президента на традиционной встрече с представителями бизнеса.

О проблемах, в отличие от Президента, говорили владельцы компаний. Возмущены тем, что так называемые проверки, которые окрестили понятием "маски-шоу", не прекращаются.

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Впрочем, налог на выведенный капитал, на который так ждут украинские бизнесмены, может превратиться в фикцию. Ведь его предлагают ввести только для малых и средних предприятий, у которых годовой оборот меньше 200 миллионов гривен. Такие изменения предлагает Министерство финансов, предприниматели с этим не соглашаются.

Ведь правила должны быть одни для всех. Нововведение должно заменить налог на прибыль. То есть сейчас компания платит 20% от чистых заработанных средств – общий доход минус расходы на поддержание своей работы.

А будет отдавать процент только с тех денег, которые переводит зарубежным предприятиям и физическим лицам. Движение средств между украинскими компаниями не будут облагать налогом. Замысел такой – оставить больше денег внутри бизнеса, которые предприниматели смогут использовать на развитие компаний.

Другое дело – с транснациональными компаниями. Большинство операций в них как раз и связаны с выводом капитала за границу. Поэтому им придется платить больше. И через это могут давить на МВФ, а именно международные партнеры предостерегают от его принятия и предупреждают, дыра в бюджете в начале его действия может достигать 80 миллиардов гривен.

Президент уверяет, новый налог поддерживает, теперь слово за МВФ. И именно на них надо давить не только власти, но и самим бизнесменам. Для этого бизнес даже готов инвестировать в такие перемены и заранее закрыть возможный дефицит бюджета.

Убедит ли это международный валютный фонд – дело времени. О новом налоге Порошенко говорит еще с прошлого года. С тех пор неоднократно упоминал о нем на переговорах с предпринимателями. После последней встречи в июле даже внес законопроект на рассмотрение в парламент. Но до рассмотрения он даже не дошел.