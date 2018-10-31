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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Податок на виведений капітал: фікція чи допомога українському бізнесу

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      Бізнес в Україні почувається добре, рейтинги показників прозорості зростають – це основні меседжі Президента на традиційній зустрічі із представниками бізнесу.

      Про проблеми, на відміну від Президента, говорили власники компаній. Обурені тим, що так звані перевірки, які охрестили поняттям "маски-шоу", не припиняються.

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      Утім, податок на виведений капітал, на який так чекають українські бізнесмени, може перетворитися на фікцію. Адже його пропонують ввести лише для малих і середніх підприємств – у яких річний обіг менше 200 мільйонів гривень. Такі зміни пропонує Міністерство фінансів, підприємці із цим ж не погоджуються.

      Адже правила мають бути одні для всіх. Нововведення має замінити податок на прибуток. Тобто зараз компанія сплачує 20% від чистих зароблених коштів – загальний дохід мінус витрати на підтримання своєї роботи.

      А буде віддавати відсоток лише з тих грошей, які переводить закордонним підприємствам та фізичним особам. Рух коштів між українськими компаніями не будуть оподатковувати. Задум такий – лишити більше грошей всередині бізнесу, які підприємці зможуть використати на розвиток компаній.

      Інша справа – з транснаціональними компаніями. Більшість операцій у них якраз і пов'язані з виведенням капіталу за кордон. Тож їм доведеться платити більше. І через це можуть тиснути на МВФ, а саме міжнародні партнери застерігають від його ухвалення і попереджають, дірка у бюджеті на початку його дії може сягати 80 мільярдів гривень.

      Президент запевняє, новий податок підтримує, тепер слово за МВФ. І саме на них треба тиснути не лише владі, а й самим бізнесменам. Для цього бізнес навіть готовий інвестувати у такі зміни і заздалегідь закрити можливий дефіцит бюджету.

      Тож чи переконає це міжнародний валютний фонд – справа часу. Про новий податок Порошенко говорить ще з минулого року. Відтоді неодноразово згадував про нього на переговорах з підприємцями. Після останньої зустрічі у липні навіть вніс законопроект на розгляд до парламенту. Але до розгляду він навіть не дійшов.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Бізнес Податки Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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