Сколько налогов за 9 месяцев войны уплатил Метинвест: в компании назвали сумму

Во время полномасштабной войны бизнес пытается поддерживать экономику Украины. В частности, Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского остается надежной опорой, ежемесячно платя налоги в полном объеме. За последние 9 месяцев в бюджет компания перечислила около 18 миллиардов гривен налогов и сборов.

По официальным данным, которые Метинвест опубликовал на своем сайте, самая большая выплата – это налог на прибыль. Только за январь – сентябрь 2022 года украинские предприятия, входящие в Группу Метинвест, в сумме перечислили 6 миллиардов гривен.

К теме "Азовсталь" – это символ, который нам нужно восстановить, – директор Метинвеста

Вторыми по размеру есть выплаты, покрывающие единый социальный взнос. По счетам компания заплатила 3,3 миллиарда гривен.

Налог на доходы физических лиц и плата за пользование недрами принес в бюджет Украины более 3 миллиардов гривен: эту сумму компания перечислила за последние 9 месяцев.

Кроме этого, предприятия Метинвеста и совместные предприятия Группы увеличили выплату рентной платы на добычу железной руды на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,9 миллиарда гривен. В то же время, плату за землю увеличили на 35%, поэтому компания оплатила 856 миллионов гривен.

Какие еще суммы поступили в бюджет Украины от Метинвеста

Значительным источником наполнения государственного и местных бюджетов стал экологический налог. За последние 9 месяцев Метинвест передал 511 миллионов гривен по этим счетам.

"В эти трудные времена мы пытаемся поддержать экономику страны любым способом. Вопреки остановке нескольких предприятий в Мариуполе и Авдеевке, Метинвест остается одним из крупнейших налогоплательщиков, надежной опорой экономики Украины. Закрытие из-за войны черноморских портов приводит к тяжелой ситуации с логистикой продукции наших ГОКов в Кривом Роге, уменьшения уровня загрузки, простоя предприятий. Однако мы ищем альтернативные пути для экспорта продукции, улучшаем операционную эффективность, помогаем армии и населению, чтобы как можно быстрее приблизить победу Украины", – прокомментировал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.