Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава Advanter group Андрей Длигач. Известно, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял, что так государство поддержит украинского производителя. Сейчас они вынуждены платить НДС, а их конкуренты из Китая имеют возможность этого не делать. Соответственно становится невыгодно производить определенные товары в Украине.

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В чем проблема

Как отметил Длигач, такое решение может вызвать много проблем. Основным приоритетом должна быть реформа таможни. Без этого любые точечные изменения никакого значительного эффекта не сделают.

Антилиберальная часть государства хватается за все что угодно, кроме системных изменений. Они готовы мириться с тем ужасом, который делается на таможне. У нас большинство посылок – как раз до 150 евро. Это же как надо будет увеличить нагрузку на таможню. Как долго будут задерживать посылку? Как ухудшится не только качество, но и скорость доставки? Это же сколько денег будет стоить все это проверить. И какая выгода будет для бюджета?

– сказал Длигач.

Облагать посылки стоило бы. Но тут вопрос в эффективности. Если бы таможня была цифровой, а в Украине работала бы система самооплаты, высоких штрафов и выборочной проверки, то все работало бы значительно лучше. А сейчас это создаст дополнительные проблемы.

Конечно, такая программа может помочь в определенных сферах. К примеру, с одеждой. Но в большинстве случаев эффекта практически не будет. Нет смысла организовывать производство, когда есть сверхгигантский конкурент из Китая. Или же бывает, что у украинского производителя цены выше, чем у иностранного. Поэтому государство должно помогать бизнесу конкурировать с иностранным.

Создать возможности для нашего производителя – означает дать соразмерные возможности с иностранным на своем рынке. Нужно дать доступ к деньгам, к инновациям, к кредиту, к компетентному персоналу, к масштабному рынку, к экспорту. Когда украинский производитель оружия лишен возможности экспортировать, а государство не закупает достаточно из того, что он производит, то он не сможет снижать стоимость и инвестировать в следующие шаги, не имея возможности экспортировать. Он теряет тогда конкурентоспособность и инновационность для развития,

– отметил Длигач.

Конечно, важным еще является сознание потребителей. На самом деле есть достаточно мало товаров, которые Украина должна импортировать. У нас есть много собственных производителей с качественными товарами.