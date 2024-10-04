Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Advanter group Андрій Длігач. Відомо, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що так держава підтримає українського виробника. Зараз вони змушені сплачувати ПДВ, а їхні конкуренти з Китаю мають можливість цього не робити. Відповідно стає невигідно виробляти певні товари в Україні.

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У чому проблема

Як наголосив Длігач, таке рішення може спричинити багато проблем. Основним пріоритетом має бути реформа митниці. Без цього будь-які точкові зміни ніякого значного ефекту не зроблять.

Антиліберальна частина держави хапається за все завгодно, окрім системних змін. Вони готові миритися з тим жахом, який робиться на митниці. В нас більшість посилок – якраз до 150 євро. Це ж як треба буде збільшити навантаження на митницю. Як довго затримуватимуть посилку? Як погіршиться не лише якість, але й швидкість доставки? Це ж скільки грошей вартуватиме все це перевірити. І який зиск буде для бюджету?

– сказав Длігач.

Оподатковувати посилки варто було б. Але тут питання в ефективності. Якби митниця була цифровою, а в Україні працювала б система самосплати, високих штрафів та вибіркової перевірки, то все працювало б значно краще. А зараз це створить додаткові проблеми.

Звісно, така програма може допомогти у певних сферах. До прикладу, з одягом. Але в більшості випадків ефекту практично не буде. Немає сенсу організовувати виробництво, коли є надгігантський конкурент з Китаю. Або ж буває, що в українського виробника ціни вищі, ніж в іноземного. Тому держава мала б допомагати бізнесу конкурувати з іноземним.

Створити можливості для нашого виробника – означає дати співмірні можливості з іноземним на своєму ринку. Потрібно дати доступ до грошей, до інновацій, до кредиту, до компетентного персоналу, до масштабного ринку, до експорту. Коли український виробник зброї позбавлений можливості експортувати, а держава не закуповує достатньо з того, що він виробляє, то він не зможе знижувати вартість та інвестувати в наступні кроки, не маючи можливості експортувати. Він втрачає тоді конкурентоспроможність та інноваційність для розвитку,

– наголосив Длігач.

Звісно, важливою ще є свідомість споживачів. Насправді є достатньо мало товарів, які Україна мусить імпортувати. У нас є багато власних виробників з якісними товарами.