Речь идет о более 200 тысячах гривен. В налоговой просят взыскать эту сумму со счетов в банках, обслуживающих Шабунина.
Важно Он привязан к Западу, – Шабунин о том, как противодействовать каналам Ахметова
В иске, который обнародовал Окружной административный суд Киева, истцом указано Главное управление ГНС в Киеве, а ответчиком – Шабунин Виталий Викторович. Налоговая просит взыскать с активиста 227 437 гривен.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску. Сам активист пока не прокомментировал эту новость.
Кто такой Виталий Шабунин
Это известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правление общественной организации Центр противодействия коррупции, входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.
Шабунин заявлял о проведении расследования коррупционных схем властной верхушки времен президентства Януковича и Порошенко. Критикует он и действующую власть.
Поджог дома активиста
- Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные, никто не пострадал. Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Версию вероятного взрыва газа он сразу исключил.
- Соучредитель Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки. Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.
- Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Шабунин требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.
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