Мовиться про понад 200 тисяч гривень. У податковій просять стягнути цю суму з рахунків у банках, що обслуговують Шабуніна.

Важливо Він прив'язаний до Заходу, – Шабунін про те, як протидіяти каналам Ахметова

У позові, який оприлюднив Окружний адміністративний суд Києва, позивачем зазначене Головне управління ДПС у Києві, а відповідачем – Шабунін Віталій Вікторович. Податкова просить стягнути з активіста 227 437 гривень.

Наразі суд розв'язує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом. Сам активіст поки що не прокоментував цю новину.

Хто такий Віталій Шабунін

Це відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації Центр протидії корупції, входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​

Зверніть увагу! Центр протидії корупції – це громадська організація, яка об'єднує експертів з юридичного, медійного та громадсько-політичного сектора, які коренем ключових проблем розвитку України вважають корупцію.

Шабунін заявляв про проведення розслідування корупційних схем владної верхівки часів президентства Януковича та Порошенка. Критикує він і чинну владу.

Підпал будинку активіста

Будинок Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі, ніхто не постраждав. Шабунін заявив, що перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Версію ймовірного вибуху газу він одразу виключив.

Співзасновниця Центру протидії корупції Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки. Рідні Шабуніна пов'язують випадок з його антикорупційною діяльністю.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Шабунін вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя.