Чиновник налоговой Житомирщины изображал из себя "добровольца" и "заработал" 700 тысяч гривен

Бывшему начальнику одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области вручили подозрение. Он 2 года незаконно получал среднемесячную зарплату.

Налоговик "ушел" добровольцем, правда, на службе так и не появился. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Смотрите также ГБР задержало экс-чиновника Минобороны, который "списал" 94 миллиона за просроченные контракты

Чиновник обманом "заработал" 700 тысяч гривен

Житомирский чиновник заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины еще в июне 2022 года.

Хотя по месту службы он не появлялся, но освободиться от выполнения должностных обязанностей и остаться дома ему удалось.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой. Сейчас чиновник уволен с занимаемой должности,

– рассказали в ГБР.

Поэтому сейчас налоговик подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения, и ожидает меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Также следствие инициирует возмещение государству нанесенного им ущерба.

"Досудебное расследование продолжается. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГУ ГНС, которые допустили указанный факт, ведь чиновники ни разу не проверяли реальность прохождения им службы в вышеуказанном добровольческом формировании", – добавили в ГБР.