На взятке поймали одного из руководителей налоговой службы Сумской области
- СБУ и ГБР задержали руководителя управления контроля за подакцизными товарами налоговой службы Сумщины на взятке.
- Чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего, используя посредника.
Руководителя управления контроля за подакцизными товарами налоговой службы Сумщины поймали на взятке. Он требовал неправомерную выгоду от предпринимателя.
Преступную деятельность разоблачила СБУ и ГБР при содействии председателя Государственной налоговой службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Налоговик обещал предоставить лицензии на продажу топлива
СБУ задокументировала, как чиновник получил "вознаграждение" от директора компании, осуществляющей оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом.
Он обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.
К делу фигурант привлек своего знакомого в качестве посредника.
Служба безопасности задокументировала получение чиновником неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником "на горячем" во время передачи взятки,
– сообщила СБУ.
Сейчас обоим мужчинам готовят вручить подозрение во взяточничестве и решают вопрос об избрании меры пресечения.
Им грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также СБУ проводит следственные действия, чтобы установить к ответственности всех виновных лиц по этому делу.