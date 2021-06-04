Налоговый законопроект о Дия City будет способствовать эффективной реализации проекта, – Федоров

Поддержан 281 депутатом Верховной Рады законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" является инструментом, который будет способствовать реализации спецрежима Дия City.

Такое мнение высказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время пресс-конференции с участием представителей Министерства и ІТ-бизнеса, которая состоялась 4 июня и была посвящена вопросам внедрения спецрежима и реформирования ІТ образования.

Федоров поблагодарил народных депутатов за поддержку налогового законопроекта №5376 в первом чтении, а также всех причастных к введению новых прозрачных правил игры для ІТ-индустрии в Украине.

Мы настроены на быстрый результат, хотим собрать все правки и вынести законопроект на второе чтение,

– заявил он, добавив, что именно законопроект №5376 будет способствовать эффективной реализации спецрежима.

По его словам, введение спецрежима в Украине создаст одни из лучших налоговых условий для технологических компаний в Европе.

Министр Федоров также рассказал о том, что 4 июня будет подписан специальный указ для создания рабочей группы, которая будет заниматься реформированием ІТ образования. По его мнению, такой шаг улучшит возможности сотрудничества между университетами и ІТ-компаниями, будет способствовать системе, которая будет стимулировать образование и воспитание специалистов.

Позиция министра Федорова получила поддержку ІТ-бизнеса.

Сегодня ІТ-отрасль Украины успешно конкурирует на мировом рынке, но лучшие условия позволят нам чувствовать себя увереннее в борьбе за заказы,

– заявил во время выступления на пресс-конференции Тарас Кицмей, президент корпорации SofServe.

Он отметил необходимость доработки нескольких вопросов в законопроекте №5376, и назвал сотрудничество правительства и бизнеса в работе над введением спецрежима Дия City хорошим и плодотворным.

Напомним, Дия City – это специальный правовой и налоговый режим для ІТ-бизнеса в Украине. Среди прочего, он предусматривает привлекательную модель налогообложения и гибкие условия трудоустройства в ІТ.

2 июня 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении налоговый законопроект №5376, которым вводятся специальные условия налогообложения для резидентов Дия City.