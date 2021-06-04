Таку думку висловив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час пресконференції за участі представників Міністерства та ІТ-бізнесу, що відбулася 4 червня та була присвячена питанням запровадження спецрежиму та реформування ІТ освіти.

Федоров подякував народним депутатам за підтримку податкового законопроєкту №5376 у першому читанні, а також усім причетним до запровадження нових прозорих правил гри для ІТ-індустрії в Україні.

Ми налаштовані на швидкий результат, хочемо зібрати усі правки і винести законопроєкт на друге читання,

– заявив він, додавши, що саме законопроєкт №5376 сприятиме ефективній реалізації спецрежиму.

За його словами, запровадження спецрежиму в Україні створить одні з найкращих податкових умов для технологічних компаній в Європі.

Міністр Федоров також розповів про те, що 4 червня буде підписаний спеціальний указ для створення робочої групи, яка займатиметься реформуванням ІТ освіти. На його думку, такий крок покращить можливості співпраці між університетами та ІТ-компаніями, сприятиме системі, яка стимулюватиме освіту та виховання спеціалістів.

Позиція Міністра Федорова отримала підтримку ІТ-бізнесу.

Сьогодні ІТ-галузь України успішно конкурує на світовому ринку, але кращі умови дозволять нам почуватися впевненіше у боротьбі за замовлення,

– заявив під час виступу на пресконференції Тарас Кицмей, президент корпорації SofServe.

Він зауважив на потребі доопрацювання кількох питань в законопроєкті №5376, та назвав співпрацю урядовців і бізнесу в роботі над запровадженням спецрежиму Дія City доброю та плідною.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-бізнесу в Україні. Серед іншого, він передбачає привабливу модель оподаткування та гнучкі умови працевлаштування в ІТ.

2 червня 2021 року Верховна Рада схвалила у першому читанні податковий законопроєкт №5376, яким запроваджуються спеціальні умови оподаткування для резидентів Дія City.