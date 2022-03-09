Нам было очень стыдно, – экс-министр Грузии о позиции власти
Украина закрепляет создание своей государственности. Грузины поддерживают нашу страну в борьбе с Россией.
Они ведь являются частью свободной цивилизованной культуры. Об этом в эфире 24 канала сказал эксминистр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.
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Позиция народа и власти Грузии отличается
По его словам, сейчас в мире идет борьба между злом и добром, между прогрессом и регрессом, между демократией и диктатурой. Большинство граждан Грузии понимают это.
Нам было очень стыдно, когда мы услышали заявление наших властей, которые хотели отделиться от этого (войны – 24 канал),
– подчеркнул Окруашвили.
Он отметил, что у всех грузин, которые приезжают в наше государство или выходят в Тбилиси на митинги, проукраинская позиция.
Грузинам стыдно за позицию власти: смотрите видео
"Это наша борьба. Присутствие грузин в Украине означает, что народ думает иначе, чем власть", – добавил экс-министр.
Заметим, что в конце февраля стало известно, что в Украину из Грузии едут 400 добровольцев, желающих защищать наше государство.
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