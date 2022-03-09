Адже вони є частиною вільної цивілізованої культури. Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі.

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Позиція народу і влади Грузії відрізняється

За його словами, зараз у світі відбувається боротьба між злом і добром, між прогресом і регресом, між демократією та диктатурою. Більша частина громадян Грузії розуміє це.

Нам було дуже соромно, коли ми почули заяву нашої влади, яка хотіла відділитися від цього (війни – 24 канал),

– наголоси Окруашвілі.

Він зауважив, що проукраїнську позицію мають всі грузини, які приїжджають в нашу державу або виходять у Тбілісі на мітинги.

"Це наша боротьба. Присутність грузинів в Україні означає, що народ думає інакше, ніж влада", – додав ексміністр.

Зауважимо, що наприкінці лютого стало відомо, що до України із Грузії їдуть 400 добровольців, які хочуть захищати нашу державу.

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