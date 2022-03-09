Саакашвілі зазначив, що він ненавидить війни. Адже вони приносять лише руйнування.

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Перемога України відкриє шлях для повернення територій Грузії та Молдови

Саакашвілі зауважив, що попри те, що Грузія наразі не воює, у 2008 році, коли на країну напали, її громадяни боролися так само героїчно, як українці зараз.

Однак, на відміну від інших я не забув про Абхазію і Цхінвалі. Як тільки Україна виграє цю війну, вона прокладе шлях до швидкої та мирної реінтеграції наших тимчасово окупованих територій. Придністров'я також возз'єднається з Молдовою,

– додав третій президент Грузії.

За його словами, після перемоги України весь світ і регіональний порядок будуть іншими.

"Мені зрозуміло, що шлях Грузії до Сухумі лежить на Києві, який сьогодні є столицею вільного світу – моїм містом. Слава Україні!", – підсумував Саакашвілі.

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