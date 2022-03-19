Нам дали приказ на залп по окраине города, где было мирное население, – российский пленный

Российские военные цинично обстреливают гражданское население Украины. Пленный российский военный Игорь Руденко, заявивший, что он гражданин Украины, рассказал об обстреле мирных в Новой Каховке.

Оккупанты получили приказ стрелять по гражданским

Руденко рассказал, что российские войска развернули артиллерию, прикрываясь мирным населением Украины. После этого оккупанты получили приказ "дать залп по окраине города".

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По словам пленника, оказалось, что они бьют по мирному населению.

Мы столкнулись с тем, когда приказали дать залп, как сказали, по окраине города. Когда я посмотрел на карточку, которую нам выдали, оказалось, что это были мирные дома, мирное население,

– сказал Руденко.

Расстрел гражданского авто

Пленный Руденко также рассказал о том, как из автомата расстреляли гражданское авто в Новой Каховке.

Столкнулся с тем, как расстреляли гражданскую машину в Новой Каховке. Там была женщина и за рулем ее сын. Расстреляли из автомата,

– сказал пленник.

Он заявил, что расстрел произошел, потому что они ехали и не остановились.

Заметим, что 24 февраля оккупанты расстреляли авто с целой семьей в Новой Каховке.

В автомобиле находились трое взрослых, которые умерли на месте, и дети, погибшие в больнице.

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