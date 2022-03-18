Нам надо переходить на новую тактику, – военный эксперт об уничтожении оккупантов
Российские убийцы не прекращают атаку на украинские города, желая оккупировать все новые территории Украины. Однако ВСУ стоит перейти на новую тактику для уничтожения врага.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Игорь Козий. По его словам, подобную тактику уже чаще стали обсуждать.
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Военный эксперт: Тылы сегодня – это основное
По мнению Козия, эта тактика крайне необходима. Мол, для того, чтобы удержать хотя бы такие города, как Мариуполь и многие другие.
Нам надо переходить на новую тактику, о которой уже, слава богу, начали говорить. Это уничтожение врага с тыла,
- подчеркнул он.
Речь идет о том, чтобы уничтожать врага из вне. Это значительно легче и проще, когда захватчиков бьют не только из города, но и снаружи, стреляя с тыла, считает военный эксперт. "Уничтожая тылы", – добавил он, отметив, что "тылы сегодня – это основное".
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