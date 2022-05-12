Нам нужен герой, чтобы спасти родных, и им может стать Эрдоган – отец защитника Мариуполя

Во время обращения семей военнослужащих Мариупольского гарнизона по поводу процедуры экстракции, отец одного из бойцов, который сейчас находится на "Азовстали", отметил, что помочь спасти защитников может Турция.

Отец бойца полка "Азов" Евгений Сухарников подчеркнул, что экстракция – это то международное решение, на котором настаивают родственники бойцов, а созданная ими петиция с призывом к экстракции уже набрала почти полтора миллиона голосов. Речь также о вывозе раненых и о телах погибших бойцов, передает 24 канал.

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Это говорит о том, что существует большая поддержка этой идеи в обществе. Но не хватает главного – реализации. Нам нужен герой, человек, у которого хватит политического авторитета для того, чтобы реализовать эту процедуру,

– отметил Сухарников.

Этим героем может стать Эрдоган

По его словам, с политической и географической точки зрения, если учесть Черноморский регион, то в первую очередь именно Турция может помочь реализовать единственный шанс спасти бойцов – провести экстракцию. А героем, который поможет спасти людей, может стать президент Турции Эрдоган.

Я обращаюсь лично к уважаемому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой как мужчина к мужчине, как отец к отцу, помогите вытащить оттуда моего сына и его собратьев,

– обратился Сухарников.

В своем обращении он добавил, что у Эрдогана уже есть опыт реализации схожих операций на Ближнем Востоке.

Знаем о рисках экстракции

Сухарников сказал, что вместе с семьями бойцов, которые сейчас находятся на "Азовстали" в Мариуполе, он просит Эрдогана направить гражданский флот, лодку без оружия, чтобы забрать находящихся в окружении украинских защитников.

Он добавил, что все понимают, что есть определенные риски проведения экстракции, ведь во время вывода украинских защитников могут убить.

Но у нас не большой выбор. Либо мы рискуем и запускаем эту процедуру, либо всем миром в прямом эфире смотрим, как их убивают. Я очень прошу провести процедуру экстракции. Господин Эрдоган, у вас есть историческая возможность стать человеком, чье имя будет вписано в историю как имя героя и миротворца. Мы просим вас об этой помощи,

– обратился Евгений Сухарников.

Это не война, это – бойня

Отец бойца "Азова" сказал, что его сын сейчас находится в аду на "Азовстали", но бойцы, несмотря на все, до сих пор держат оборону.

Он подчеркнул, что война всегда жестока, и украинцы в этом уже убедились. Но происходящее на "Азовстали" – не война, а бойня, нарушение любых конвенций и уничтожение окруженных людей.

Сухарников напомнил, что в мировой истории уже были прецеденты – экстракция в Дюнкерке времен Второй мировой войны, а также более современные примеры проведения процедуры в Сирии.

Экстракция предусматривает отвод военных, раненых и погибших на территории третьей страны – нейтральной в войне, а также хранение отведенных людей на этой территории до конца боевых действий без возможности вступать в войну.

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