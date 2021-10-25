Нам нужна проевропейская Молдова – Фурса объяснил, почему Украина одолжит газ

Украина планирует занять Молдове 700 миллионов кубов газа. По сравнению с потребностью, которая есть в Украине, этот объем можно считать мизерным.

Об этом в эфире 24 канала заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что Украина только занимает соседнему государству необходимый газ, а не дарит его.

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"Украине прежде всего необходима проевропейская Молдова", – подчеркнул он. По мнению Фурсы, Молдовой сейчас руководит правительство реформаторов, которое желает ослабить влияние "Газпрома".

Для Украины важно, чтобы со стороны, где есть Приднестровье, там где есть потенциальная российская угроза, чтобы была дружеская Молдова. Мы очень не заинтересованы в том, чтобы "Газпрому" удалось сбить проевропейскую власть Молдовы. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

По его словам, тот уровень газа, который Украина будет поставлять в Молдову, является мизерным. Особенно с потребностью, которая есть в Украине. Кроме того, газ, который получит соседнее государство – это не подарок. Молдова должна его вернуть до января – февраля, когда в Украине начнется собственный энергетический кризис.

"Это очень разумный шаг. Он позволит оставить в Молдове нормальные цены на газ, а также позволит им не прогнуться под "Газпром", – резюмировал банкир.

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