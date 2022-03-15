Нам нужно искать новые действенные гарантии, – Зеленский

Украина должна искать новые гарантии безопасности для себя. И важно, чтобы они были четкими и юридически закрепленными.

Об этом заявил президент Зеленский в своем новом видеообращении 15 марта, передает 24 канал.

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Нам нужны долгосрочные гарантии безопасности для государства, для всех украинцев. Но конкретные вещи, конкретные гарантии, юридически закрепленные, чтобы никаких сомнений у них не было,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что гарантии должны быть такими, чтобы больше не звучало никаких отговорок. Чтобы не повторилась ситуация с Будапештским меморандумом. Ведь эти страны имели силу, чтобы прекратить российское вторжение и обложить достаточными санкциями, чтобы Россия не пошла в Украину с войной.

Зеленский о НАТО

Президент также сказал, что ситуация с НАТО показывает, действительно ли двери Альянса открыты для Украины. Ведь за 20 дней войны Украине так и не удалось убедить НАТО закрыть небо над нашей территорией.

Но Украина продолжит бороться за гарантии. "Мы от этого не откажемся. Нам нужны самолеты. И я продолжу об этом говорить, продолжу этого добиваться", – сказал Зеленский.

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