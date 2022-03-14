Нам нужно наступательное оружие, – Гармаш предположил, что Запад будет тянуть до последнего

Рашистские войска продолжают бомбить наши города, пока Запад до сих пор не отважился закрыть небо над Украиной. Возможно, это произойдет только тогда, когда не будет угрозы ядерного удара от Путина.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист и представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш. Он отметил, что никто не закроет нам небо, кроме нас самих, но для этого Запад должен предоставить орудие.

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Нам необходимо наступательное оружие

По его словам, это могут быть истребители или мощные системы противовоздушной обороны. Поскольку наше ПВО и работает, но все же на города Украины продолжают сыпаться бомбы.

Нам нужно наступательное оружие, наступательная авиация. То есть истребители, которых не дают. Нам отправляют оружие, позволяющее обороняться, но не выбросить врага с нашей территории и закрыть небо,

– отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что продолжение бомбардировки наших городов – проблема, которую не нужно умалчивать. О ней необходимо говорить и дальше давить на Запад.

Запад будет тянуть до последнего

Впрочем, по мнению Гармаша, Запад сейчас не заинтересован решать эту проблему. Он хочет, чтобы Россия еще больше втянулась в войну с Украиной, и мы ее истощили.

По его словам, Запад нам поможет, когда Путина лишат возможности нажать на "красную кнопку". Поскольку именно этого больше всего боятся наши партнеры.

Они надеются на то, что российские элиты сами совершат дворцовый переворот и лишат его (Путина – 24 канал) возможности нажать на красную кнопку. Тогда Запад нас поддержит,

– добавил Гармаш.

Он также упомянул войну в Афганистане, в которой участвовал СССР. Тогда только на 8 году войны американцы дали моджахедам ракеты Stinger, которые положили конец возможностям советского союза поставлять туда оружие и войска. Это стало залогом того, что СССР проиграл и вышел из тех территорий.

То есть, как отметил Гармаш, тогда американцы тянули 8 лет. По его мнению, сейчас будет схожая тактика. Речь идет не о сроках, а о том, что Запад будет откладывать помощь до последнего.

Гармаш рассказал, когда Запад нам поможет: смотрите видео