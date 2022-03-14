Таку думку висловив в ефірі 24 каналу журналіст та представник України в ТКГ Сергій Гармаш. Він зазначив, що ніхто не закриє нам небо, окрім нас самих, але для цього Захід мав би надати знаряддя.

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Нам необхідна наступальна зброя

За його словами, це можуть бути винищувачі або потужні системи протиповітряної оборони. Оскільки наше ППО й працює, але все ж таки на міста України продовжують сипатись бомби.

Нам потрібна наступальна зброя, наступальна авіація. Тобто винищувачі, яких не дають. Нам відправляють зброю, яка дозволяє оборонятись, але не викинути ворога з нашої території й закрити небо,

– зазначив Гармаш.

Він наголосив, що продовження бомбардування наших міст – проблема, яку не треба замовчувати. Про неї необхідно говорити й далі тиснути на Захід.

Захід тягнутиме до останнього

Втім на думку Гармаша, Захід зараз не зацікавлений розв'язувати цю проблему. Він хоче, аби Росія ще більше втягнулась у війну з Україною й ми її виснажили.

За його словами, Захід нам допоможе, коли Путіна позбавлять можливості натиснути на "червону кнопку". Оскільки саме цього найбільше бояться наші партнери.

Вони сподіваються на те, що російські еліти самі зроблять палацовий переворот і позбавлять його (Путіна – 24 канал) можливості натиснути на "червону кнопку". Тоді Захід нас підтримає,

– додав Гармаш.

Він також згадав війну в Афганістані, у якій брав участь СРСР. Тоді лише на 8 році війни американці дали моджахедам ракети Stinger, які поклали край можливостям радянського союзу постачати туди зброю та війська. Це стало запорукою того, що СРСР програв і вийшов з тих територій.

Тобто, як наголосив Гармаш, тоді американці тягнули 8 років. На його думку, зараз буде схожа тактика. Мовиться не про терміни, а те, що Захід відкладатиме допомогу до останнього.

Гармаш розповів, коли Захід нам допоможе: дивіться відео