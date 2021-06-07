Нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни, – Рябикин

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин считает, что на таможню нужны новые кадры. По его словам, стоит заменить около 50% сотрудников.

Дело в том, что ГТС провела массовое тестирование сотрудников таможни, которое состояло из трех этапов. В результате 18% работников не прошли первые 2 этапа. Из оставшихся 80% к работе рекомендовали допускать только 55%.

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Я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни,

– сказал Рябикин.

Где ищут кадры на таможню

Чиновник рассказал, что новые кадры ГТС ищет в вузах и ветеранских организациях АТО. По словам Рябикина, последние дали 2 500 анкет кандидатов, а после отбора осталось 600. В дальнейшем их обучают в Центре повышения квалификации таможни.

Другая сторона кадровой проблемы

Заметим, что есть другая сторона проблемы с кадрами. Издание пишет, что коррумпированные таможенники из ГТС не уходят даже после увольнения. Его можно обжаловать и восстановиться на месте. Поэтому бывает, что увольнение с нарушением процедуры может быть частью схемы для сохранения места.