Таким образом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал высказывания Олеся Гончара, где писатель называл Донбасс "раковой опухолью".

Кстати Россия отказывается подписывать свой же проект о перемирии, – Кравчук

Как склонить людей в оккупации на украинскую сторону

По мнению Кравчука, если бы раньше было известно о проблемах с Донбассом, то политику надо было строить другую.

Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса,

– подчеркнул политик.

Кравчук отметил, что склонить на украинскую сторону людей, которые живут в оккупации, можно. Например, сказал политик, с помощью свободной экономической зоны, инвестиций в возрождение Донбасса, а также изменениями по языковому вопросу.

Кравчук добавил, что если проблему Донбасса вынесут на референдум и граждане выберут "оставить его на некоторое время", это будет правильно. Однако, по его мнению, многое будет зависеть от того, как сформулируют вопросы.

Что заставит Россию прекратить войну

Кравчук считает, что ТКГ не имеет большого значения в решении войны на Донбассе. Политик подчеркнул, что унять агрессию России можно "только ее методами", потому что о переговорах Москва забыла. По утверждениям политика, у России есть понятие принуждения к миру. Оккупант не говорит через дискуссии.

"Поэтому давлением, кроме военного, – вот таким образом можно Россию заставить остановиться", – сказал политик.

Кстати, Кравчук отметил, что под давлением стоит понимать не только санкции, но и отсоединение страны-агрессора от международной расчетной системы SWIF. Глава делегации подытожил, что у мирового сообщества есть шаги, которые могут остановить Россию.

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