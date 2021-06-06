Таким чином глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував висловлювання Олеся Гончара, де письменник називав Донбас "раковою пухлиною".

До речі Росія відмовляється підписувати свій же проєкт про перемир'я, – Кравчук

Як схилити людей в окупації на український бік

На думку Кравчука, якби раніше було відомо про проблеми з Донбасом, то політику требу було будувати іншу.

Я не можу сьогодні сказати відверто, що нам не потрібен Донбас. Нам потрібні люди Донбасу,

– наголосив політик.

Кравчук зазначив, що схилити на український бік людей, які живуть в окупації, можна. Наприклад, сказав політик, за допомогою вільної економічної зони, інвестицій у відродження Донбасу, а також змінами щодо мовного питання.

Кравчук додав, якщо проблему Донбасу винесуть на референдум і громадяни оберуть "залишити його на деякий час", це буде правильни. Проте, на його думку, багато залежатиме від того, як сформулюють питання.

Що змусить Росію припинити війну

Кравчук вважає, що ТКГ не має великого значення у вирішенні війни на Донбасі. Політик наголосив, що вгамувати агресію Росії можна "лише її методами", бо про перемовини Москва забула. За твердженнями політика, у Росії є поняття примусу до миру. Окупант не говорить через дискусії.

"Тому тиском, крім військового, – ось у такий спосіб можна Росію змусити зупинитися", – сказав політик.

До речі, Кравчук зазначив, що під тиском варто розуміти не лише санкції, а й від'єднання країни-агресора від міжнародної розрахункової системи SWIF. Глава делегації підсумував, що у світової спільноти є кроки, які можуть зупинити Росію.

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