Нам нужны серьезные поставки оружия для ПВО, – советник главы МВД
Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что украинской армии нужно оружие для ПВО. Пока враг агрессивно настроен именно против мирного населения.
Об этом Вадим Денисенко рассказал в эфире 24 канала. По его словам, изменение тактики россиян – это уже за последние 2 – 3 дня, когда стало понятно, что враг в боях полностью проигрывает.
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Россияне понимают, что их сбивают
У россиян есть резервы. Наверняка есть и единичные случаи саботажа и страх, отметил советник главы Министерства внутренних дел.
Они понимают, что их сбивают и что это не прогулка. Но если будет приказ на бомбардировки – они будут это делать,
– сказал Денисенко.
В соответствующем случае следует говорить не только о закрытом небе, но и об усилении нашей противовоздушной обороны.
"Сейчас нам нужно ПВО. Не столько нужно закрыть небо, сколько нужны серьезные поставки оружия для него. У нас есть готовые кадры, которые готовы сразу работать. Но нам не хватает именно ПВО", – сказал Вадим Денисенко.
Советник главы МВД о необходимости ПВО: смотрите видео
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