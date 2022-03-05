Про це Вадим Денисенко розповів в ефірі 24 каналу. За його словами, зміна тактики росіян – це вже протягом останніх 2 – 3 днів, коли стало зрозуміло, що ворог в боях повністю програє.

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Росіяни розуміють, що їх збивають

У росіян є резерви. Напевно, є і поодинокі випадки саботажу та страх, зазначив радник глави Міністерства внутрішніх справ.

Вони розуміють, що їх збивають, і що це не прогулянка. Але якщо буде наказ на бомбардування – вони будуть це робити,

– сказав Денисенко.

У відповідному випадку треба говорити не тільки про закрите небо, а й про посилення нашої протиповітряної оборони.

"Зараз нам потрібна ППО. Не стільки потрібно закрити небо, скільки потрібні серйозні постачання зброї для неї. У нас є готові кадри, які готові одразу працювати. Але нам не вистачає саме ППО", – сказав Вадим Денисенко.

Радник глави МВС про потребу в ППО: дивіться відео

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