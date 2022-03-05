Наша система протиповітряної оборони завдає ударів по авіації, а також колонах техніки та живій силі окупантів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Сьогодні загарбники втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою! Окрім цього, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських військ,

– мовиться у повідомленні.

За дев'ять днів війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків і 40 вертольотів.

Варто нагадати, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання армії загарбників, зосереджене довкола наших кордонів, налічувало понад 700 одиниць авіаційної техніки:

450 літаків;

250 вертольотів.

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