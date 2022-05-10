Нам придется продвигать еще 7 пакет санкций против России, – политолог

Венгрия продолжает блокировать 6 пакет санкций Евросоюза против России, в частности, касательно эмбарго на нефть. По мнению эксперта, поэтому, вероятно, будет еще 7 пакет санкций, который будет обходить некоторые ограничения, но в пользу Украины.

Об этом 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.

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"Украине придется продвигать еще 7 пакет санкций"

Эксперт пояснил, что 6 пакет санкций будет несколько "обрезан" и, очевидно, Украине придется продвигать еще 7 пакет.

Если какая-то страна обходит это эмбарго, нам нужно продвигать такую формулу – 30 или даже 50% с оборота тратить на репарационные выплаты Украине. Тогда мы сможем более действенно давить на такие страны,

– сказал Антонюк.

По его словам, страны, которые будут пользоваться российской нефтью, будут понимать, что они косвенные соучастники войны, и будут перечислять деньги из каждого барреля нефти на восстановление Украины.

Политолог заверил, что таким образом страны будут признавать, что они являются пособниками Кремля.

"Если бы нам удалось продвинуть эту формулу, то цена этого барреля нефти была бы не конкурентоспособна с той, которую будет поставлять, например, Саудовская Аравия. США нашли бы вариант, без российской нефти", – ответил он.

Согласятся ли на такое предложение? По мнению Антонюка, это вероятно более чем на 80%. "Это реально. Поверьте, то, что было нереально, мы уже прошли. В частности, есть подписанный ленд-лиз, выстояли против давления "второй армии мира" и т.д., и с этим справимся", – добавил он.

Шестой пакет санкций против России от ЕС: коротко

Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6-го пакета санкций против России. Однако, чтобы запреты вступили в силу, их должны поддержать все страны Европейского Союза.

Так, новым пакетом санкций Еврокомиссия предлагает, в частности, ввести эмбарго на российскую нефть. Также под санкции может попасть и российский Сбербанк. Его хотят отключить от системы SWIFT.

Кроме того, запретят работу пропагандистов и введут санкции против военных руководителей, причастных к зверствам россиян в Киевской области.

Однако санкции против России подверг критике премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тот назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой". По его мнению, ни Венгрия, ни ЕС не готовы отказаться от российских энергоносителей.

Почему Украина продолжает просить оружие несмотря на ленд-лиз

Владимир Зеленский 10 мая выступил перед парламентом Словакии и попросил предоставить Украине военные вертолеты и самолеты МИГ-29.

По словам политолога, самолеты нам нужны уже. Политолог говорит, что очевидно, что США не предоставят нам такие самолеты, которые знают наши пилоты.

В то же время, Словакия сможет получить от США более современные самолеты, если передаст Украине МИГ-29. А самолеты другой марки нуждаются в определенном периоде обучения украинских пилотов,

– сказал Антонюк.

К слову, США в рамках ленд-лиза передадут Украине современные и высокоточные средства ведения войны. Украинские бойцы ждут всевозможные виды вооружения от американских союзников. Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, какое оружие в приоритете.

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