Нам пришлось взорвать два моста, – мэр Вознесенска о ситуации в городе

Вознесенский городской глава Евгений Величко рассказал о ситуации в городе на 19:00 2 марта.

"Нам пришлось взорвать два моста – железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева", – отметил городской глава.

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Над исполкомом – украинский флаг

Он также добавил, что микрорайон Болгарка полностью отсечен, отключен от газа, водоснабжения, водоотвода и электричества.

Также повредили подстанцию ​​на 35 киловатт, поэтому вынуждены были отключить газ.

Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом украинский флаг,

– отметил Величко.

Количество пострадавших еще неизвестно, их подсчитывают.

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