Нам пришлось взорвать два моста, – мэр Вознесенска о ситуации в городе
Источник:Суспільне Миколаїв
Вознесенский городской глава Евгений Величко рассказал о ситуации в городе на 19:00 2 марта.
"Нам пришлось взорвать два моста – железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева", – отметил городской глава.
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Над исполкомом – украинский флаг
Он также добавил, что микрорайон Болгарка полностью отсечен, отключен от газа, водоснабжения, водоотвода и электричества.
Также повредили подстанцию на 35 киловатт, поэтому вынуждены были отключить газ.
Город обстреливают из танков, много танков, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом украинский флаг,
– отметил Величко.
Количество пострадавших еще неизвестно, их подсчитывают.
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