"Нам довелось підірвати два мости – залізничний через Південний Буг та транспортний на трасі з Миколаєва.

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ЗСУ захищають Україну

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