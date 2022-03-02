"Нам довелось підірвати два мости – залізничний через Південний Буг та транспортний на трасі з Миколаєва.
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Вознесенський міський голова Євген Величко розповів про ситуацію у місті станом на 19:00.
Джерело:Суспільне Миколаїв
"Нам довелось підірвати два мости – залізничний через Південний Буг та транспортний на трасі з Миколаєва.
Доповнюється...
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!