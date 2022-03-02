Відомо, що за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування.

Важливо Генасамблея ООН схвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити війну в Україні, вивести війська

За фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей. А також за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї.

"1 та 2 березня 2022 року співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони у Баштанському районі затримали 28 військових РФ. Усі вони брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України 1 березня 2022 року у м. Баштанка Миколаївської області", – зазначили в Офісі Генерального прокурора.

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