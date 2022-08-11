Нам с ним очень повезло, – Арестович о важных для победы чертах Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залежный стал любимцем и героем украинского народа. Ему удалось сдержать врага и сделать будущую победу Украины неотвратимой.

Героическая украинская армия сумела не только остановить российских оккупантов и сломать все их планы, но и дать врагу такой отпор, что он потерял наступательный потенциал. Большая заслуга принадлежит командованию наших воинов, а особенно Валерию Залежному.

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Победы Залужного как победы Украины

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил роль главнокомандующего ВСУ Валерия Залежного в успехах украинской армии. В частности, взаимодействие Минобороны и ВСУ во время войны происходит максимально эффективно и позволяет быстро реагировать на все происки врага и потребности нашей армии.

Также Арестович отметил личные качества Залужного, для которого Украина и ее безопасность всегда на первом месте. Они вместе учились в училище, и с тех пор нынешний главнокомандующий ВСУ всегда проявлял свои лучшие качества.

Нам очень повезло, что армией управляет Залужный. Он до мозга костей профессиональный военный, он обожает армию и живет ею. Также он гиперответственен за государство. Кроме того, он всегда слушает людей, а его талант стратега уже все увидели и оценили,

– сказал Арестович.

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