Нам удалось отбить атаку на аэропорт и отобрать КАМАЗ с патронами, – мэр Николаева

По словам мэра Николаева, 8 марта украинским защитникам удалось отбить атаку на аэропорт. Также Александр Сенкевич отметил: не обошлось и без военных трофеев.

По словам мэра Николаева, враг пытается взять город в кольцо. На сегодняшний день оккупанты пытаются устроить переправу и перейти через Буг.

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Россияне – очень близко к городу

Сенкевич отметил, что россияне очень близко к городу, их достает наша артиллерия. О том, что действия украинских защитников успешны, свидетельствует большое количество уничтоженной техники. 8 марта отбили нападение на аэропорт.

Нам удалось 15 единиц техники привезти, сейчас мы приводим ее в порядок и передадим нашим войскам. Также удалось взять целый КАМАЗ патронов,

– поделился Сенкевич.

Мэр отметил, что грузовик оккупанты оставили сами и сбежали.

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