Нам снова предлагают договориться с убийцами, – Сенцов о патрулировании на Донбассе

Шесть лет назад в Киеве проходили массовые расстрелы мирных митингующих во время Революции Достоинства. В те дни звучали призывы договориться с властями, однако украинцы выступили против и президент Янукович сбежал из страны.

Сейчас ситуация похожа: украинцев снова склоняют к договоренностям, но к тем, которые выгодны лишь врагу. Об этом, вспоминая события Революции Достоинства, написал на своей странице в фейсбук украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов.

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Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц-беркутовцев. Тогда Янукович сбежал, и на руках у Путина гораздо больше украинской крови. И после почти 6 лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами,

– подчеркивает он.

Среди "договоренностей", которых пытается достичь враг, Сенцов называет "легализацию ставленников оккупантов", совместное патрулирование с ними на границе, продажа воды в оккупированный Крым.

"Кто не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал. Вряд ли в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все хотим мира, но не ценой, когда надо отдать все, за что мы боролись эти 6 лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!"– подытожил бывший политзаключенный.

Внимание! 20 февраля – День памяти героев Небесной Сотни. Именно в этот день снайперы начали расстреливать активистов Майдана. Силовики на Институтской стреляли из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

Хроника событий Евромайдана / инфографика 24 канала