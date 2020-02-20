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      Нам снова предлагают договориться с убийцами, – Сенцов о патрулировании на Донбассе

      - Читати новину українською
      Олег Сенцов / Getty images

      Шесть лет назад в Киеве проходили массовые расстрелы мирных митингующих во время Революции Достоинства. В те дни звучали призывы договориться с властями, однако украинцы выступили против и президент Янукович сбежал из страны.

      Сейчас ситуация похожа: украинцев снова склоняют к договоренностям, но к тем, которые выгодны лишь врагу. Об этом, вспоминая события Революции Достоинства, написал на своей странице в фейсбук украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов.

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      Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц-беркутовцев. Тогда Янукович сбежал, и на руках у Путина гораздо больше украинской крови. И после почти 6 лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами,
      – подчеркивает он.

      Среди "договоренностей", которых пытается достичь враг, Сенцов называет "легализацию ставленников оккупантов", совместное патрулирование с ними на границе, продажа воды в оккупированный Крым.

      "Кто не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал. Вряд ли в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все хотим мира, но не ценой, когда надо отдать все, за что мы боролись эти 6 лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!"– подытожил бывший политзаключенный.

      Внимание! 20 февраля – День памяти героев Небесной Сотни. Именно в этот день снайперы начали расстреливать активистов Майдана. Силовики на Институтской стреляли из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

      Хроника событий Евромайдана / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Аннексия Крыма Революция достоинства Олег Сенцов Новости Украины Новости политики
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