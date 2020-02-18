Аваков пояснил, как будет происходить совместное патрулирование на Донбассе
Во время переходного периода с началом местных выборов на оккупированном Донбассе, к совместному патрулированию допустят представителей Нацполиции, миротворческой миссии и местных общин.
Министр МВД Арсен Аваков в эфире "Свобода слова" отметил, что принципиально не допустить к этому процессу боевиков и тех, кто совершал преступления.
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Аваков ссылался на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. По словам министра, это сложный процесс, однако это одна из немногих успешных практик достижения мира.
Какая задача совместного патрулирования
Задача таких сил – контроль за правопорядком до того времени, пока на территории оккупированного Донбасса не начнут действовать украинские органы власти.
Справка. Согласно минским соглашениям, перед выборами все незаконные вооруженные формирования на Донбассе: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие, должны прекратить свое существование. После выборов на территории начинают работать новые органы, предусмотренные Конституцией Украины.
Кого допустят к совместному патрулированию и как это будет выглядеть
Глава МВД подчеркнул, что Украина не будет допускать к совместному патрулированию тех, кто убивал, стрелял, помогал устанавливать оккупационную власть.
В общем к процессу допустят:
- представителей украинской полиции;
- международные силы;
- местные общины.
Совместное патрулирование должно выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы, на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин.
Кроме того, в это же время должны установить контроль над границей.
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Как будут определять, кто сможет принять участие в процессе
Аваков считает, что представители территориальных общин в "переходных полицейских силах" – "тонкое поле для спекуляций". Именно поэтому нужно четко определить и сформулировать этот вопрос.
Арсен Аваков также отметил целесообразность так называемого закона "о коллаборантах".
Он не должен касаться тех лиц, которые выполняли "социальную" функцию – учителей, врачей и тому подобное. Зато те, кто выполнял репрессивную функцию, убивал и стрелял, "не попадут под прощение,
– говорит министр.
По словам Авакова, когда все завершится, то боевики покинут Донбасс вместе с оккупационными войсками.
Что предполагает идея совместных патрулей на Донбассе?Эту идею высказал Владимир Зеленский. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.
Впоследствии идею уже комментировал Вадим Пристайко. Отвечая на вопрос о возможном участии в патрулях пророссийских боевиков, он лишь отметил, что "международные опыты конфликтов показывают, что к таким мерам приходится прибегать".
В России же заявили, что эту идею Зеленскому нужно обсуждать с "руководством боевиков".