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      Аваков пояснил, как будет происходить совместное патрулирование на Донбассе

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      Арсен Аваков рассказал о совместном патрулировании на Донбассе / Getty images

      Во время переходного периода с началом местных выборов на оккупированном Донбассе, к совместному патрулированию допустят представителей Нацполиции, миротворческой миссии и местных общин.

      Министр МВД Арсен Аваков в эфире "Свобода слова" отметил, что принципиально не допустить к этому процессу боевиков и тех, кто совершал преступления.

      Важно: В России отреагировали на идею совместного патрулирования Украины и боевиков на Донбассе

      Аваков ссылался на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил. По словам министра, это сложный процесс, однако это одна из немногих успешных практик достижения мира.

      Какая задача совместного патрулирования

      Задача таких сил – контроль за правопорядком до того времени, пока на территории оккупированного Донбасса не начнут действовать украинские органы власти.

      Справка. Согласно минским соглашениям, перед выборами все незаконные вооруженные формирования на Донбассе: незаконные органы власти, "народная милиция" и другие, должны прекратить свое существование. После выборов на территории начинают работать новые органы, предусмотренные Конституцией Украины.

      Кого допустят к совместному патрулированию и как это будет выглядеть

      Глава МВД подчеркнул, что Украина не будет допускать к совместному патрулированию тех, кто убивал, стрелял, помогал устанавливать оккупационную власть.

      В общем к процессу допустят:

      • представителей украинской полиции;
      • международные силы;
      • местные общины.

      Совместное патрулирование должно выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы, на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин.

      Кроме того, в это же время должны установить контроль над границей.

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      Как будут определять, кто сможет принять участие в процессе

      Аваков считает, что представители территориальных общин в "переходных полицейских силах" – "тонкое поле для спекуляций". Именно поэтому нужно четко определить и сформулировать этот вопрос.

      Арсен Аваков также отметил целесообразность так называемого закона "о коллаборантах".

      Он не должен касаться тех лиц, которые выполняли "социальную" функцию – учителей, врачей и тому подобное. Зато те, кто выполнял репрессивную функцию, убивал и стрелял, "не попадут под прощение,
      – говорит министр.

      По словам Авакова, когда все завершится, то боевики покинут Донбасс вместе с оккупационными войсками.

      Что предполагает идея совместных патрулей на Донбассе?Эту идею высказал Владимир Зеленский. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.

      Впоследствии идею уже комментировал Вадим Пристайко. Отвечая на вопрос о возможном участии в патрулях пророссийских боевиков, он лишь отметил, что "международные опыты конфликтов показывают, что к таким мерам приходится прибегать".

      В России же заявили, что эту идею Зеленскому нужно обсуждать с "руководством боевиков".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Полиция Операция Объединенных сил Новости Украины Новости Луганска Новости политики Новости России ОБСЕ Минские договоренности Выборы на Донбассе Новости Донецка Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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