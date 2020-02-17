В России отреагировали на идею совместного патрулирования Украины и боевиков на Донбассе

В Кремле считают, что "невозможно не учесть" мнение так называемых руководителей "ЛНР" и "ДНР" относительно идеи совместного патрулирования линии разграничения на Донбассе.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Киев по-прежнему не проявляет готовность начинать диалог с пророссийскими боевиками, сообщает ТАСС.

Кстати: Пристайко пояснил, что будут делать боевики в совместных патрулях на Донбассе

Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно разговаривать,

– сказал Песков.

Заметим, что во время выступления в Мюнхене Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прямому диалогу с оккупированным Донбассом, однако не с руководством пророссийских боевиков, а с мирным населением.

Справка. Сейчас зону конфликта на Донбассе (как оккупированные, так и подконтрольные Киеву территории) мониторят наблюдатели ОБСЕ.

Что предполагает идея совместных патрулей на Донбассе?Эту идею высказал Президент Украины Владимир Зеленский. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и представители оккупированных территорий. В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.



Впрочем, эта идея уже много раз звучала и от представителей предыдущей украинской власти. Этот вопрос обсуждали во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также он стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.