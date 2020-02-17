У Росії відреагували на ідею спільного патрулювання України та бойовиків на Донбасі

У Кремлі вважають, що "неможливо не врахувати" думку так званих керівників "ЛНР" і "ДНР" щодо ідеї спільного патрулювання лінії розмежування на Донбасі.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Київ, як і раніше, не проявляє готовність починати діалог з проросійськими бойовиками, повідомляє ТАСС.

До речі: Пристайко пояснив, що робитимуть бойовики у спільних патрулях на Донбасі

Це нова ініціатива. Для того щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік, розуміти їхню позицію, тобто потрібно розмовляти,

– сказав Пєсков.

Зауважимо, що під час виступу у Мюнхені Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до прямого діалогу з окупованим Донбасом, однак не з керівництвом проросійських бойовиків, а з мирним населенням.

Довідка. Зараз зону конфлікту на Донбасі (як окуповані, так і підконтрольні Києву території) моніторять спостерігачі ОБСЄ.

Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею висловив Президент України Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.



Втім ця ідея вже багато разів лунала і від представників попередньої української влади. Це питання обговорювали під час останнього нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також воно стоїть на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську.