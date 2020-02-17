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      У Росії відреагували на ідею спільного патрулювання України та бойовиків на Донбасі

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      У Кремлі вважають, що "неможливо не врахувати" думку бойовиків / Getty images

      У Кремлі вважають, що "неможливо не врахувати" думку так званих керівників "ЛНР" і "ДНР" щодо ідеї спільного патрулювання лінії розмежування на Донбасі.

      Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Київ, як і раніше, не проявляє готовність починати діалог з проросійськими бойовиками, повідомляє ТАСС.

      До речі: Пристайко пояснив, що робитимуть бойовики у спільних патрулях на Донбасі

      Це нова ініціатива. Для того щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік, розуміти їхню позицію, тобто потрібно розмовляти,
      – сказав Пєсков.

      Зауважимо, що під час виступу у Мюнхені Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до прямого діалогу з окупованим Донбасом, однак не з керівництвом проросійських бойовиків, а з мирним населенням.

      Довідка. Зараз зону конфлікту на Донбасі (як окуповані, так і підконтрольні Києву території) моніторять спостерігачі ОБСЄ.

      Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею висловив Президент України Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      Втім ця ідея вже багато разів лунала і від представників попередньої української влади. Це питання обговорювали під час останнього нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також воно стоїть на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Проросійські бойовики Окуповані території ОБСЄ Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія
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