Аваков пояснив, як буде відбуватися спільне патрулювання на Донбасі

Під час перехідного періоду з початком місцевих виборів на окупованому Донбасі, до спільного патрулювання допустять представників Нацполіції, миротворчої місії та місцевих громад.

Міністр МВС Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова" наголосив, що принципово не допустити до цього процесу бойовиків та тих, хто вчиняв злочини.

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Аваков посилався на хорватський досвід створення та діяльності таких спільних для патрулювання сил. За словами міністра, це складний процес, однак це одна з небагатьох успішних практик досягення миру.

Яке завдання спільного патрулювання

Завдання таких сил – контроль за правопорядком до того часу, поки на території окупованого Донбасу не почнуть діяти українські органи влади.

Довідка. Згідно з мінськими угодами, перед виборами всі незаконні збройні формування на Донбасі: незаконні органи влади, "народна міліція" та інші повинні припинити своє існування. Після виборів на території починають працювати нові органи, передбачені Конституцією України.

Кого допустять до спільного патрулювання і як це буде виглядати

Глава МВС наголосив, що Україна не буде допускати до спільного патрулювання тих, хто вбивав, стріляв, допомагав встановлювати окупаційну владу.

Загалом до процесу допустять:

представників української поліції; міжнародні сили; місцеві громади.

Спільне патрулювання має виглядати наступним чином: коли починаються вибори на Донбас заходить українська поліція, до них у присутності міжнародних сил приєднуються представники місцевих громад. Далі вони починають спільне патрулювання.

Окрім того, у цей же час мають встановити контроль над кордоном.

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Як визначатимуть, хто зможе взяти участь у процесі

Аваков вважає, що представники територіальних громад у "перехідних поліцейських силах" – "тонке поле для спекуляцій". Саме тому потрібно чітко визначити та формулювати це питання.

Арсен Аваков також наголосив на доцільності так званого закону "про колаборантів".

Він не має стосуватись тих осіб, які виконували "соціальну" функцію – вчителів, лікарів тощо. Натомість ті, хто виконував репресивну функцію, вбивав та стріляв, "не потраплять під прощення,

– каже міністр.

За словами Авакова, коли все завершиться, то бойовики покинуть Донбас разом із окупаційними військами.

Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею висловив Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.



Згодом ідею вже коментував Вадим Пристайко. Відповідаючи на питання про можливу участь у патрулях проросійських бойовиків, він лише зазначив, що "міжнародні досвіди конфліктів показують, що до таких кроків доводиться вдаватися".



У Росії ж заявили, що цю ідею Зеленському потрібно обговорювати з "керівництвом бойовиків".