Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Тарас Загородний. По его мнению, Москва не поняла намека, поэтому Путин пока остается у власти.

Важно Трамп анонсировал разговор с Путиным и пообещал "что-то выдающееся"

После этого появился Такер Карлсон, который начал говорить, что Джозеф Байден вместе с Энтони Блинкеном готовили покушение на российского диктатора.

Я думаю, что и Байден, и Блинкен поперхнулись в это время, ведь трудно представить, что они бы это могли сделать. Я считаю, что это намек не на них, а на то, что сейчас в Белом доме есть такой человек, который может влупить,

– подчеркнул Загородний.

Он добавил, что у этого человека даже есть хорошие кейсы. Например, когда он уничтожил Касема Сулеймани. Причем открыто – американской ракетой.

Что может сделать Трамп

По словам политолога, Трамп может сбрыкнуть и где-то слегка влупить. Американцы, когда хотят, то у них все быстро появляется и работает.

"Россия может посыпаться, учитывая то состояние, в котором она находится. Если Путина сместят, то это фактически будет означать начало войны на Кавказе, потому что следующим будет Кадыров. Я думаю, что он будет делать все, чтобы не быть следующим", – рассказал Тарас Загородний.