Намерение Метинвеста использовать водород для снижения вредных выбросов в атмосферу

Международная горно-металлургическая группа Метинвест стремится снизить вредные выбросы СО2 в атмосферу, поэтому рассматривает перспективы использования водорода на производстве.

Генеральный директор компании Юрий Рыженков высказал такое мнение на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия Метинвеста.

По его наблюдениям, в мире не существует технологий по улавливанию выбросов СО2, поэтому единственный способ снижать углеродный след – это менять технологические процессы, которые уже существуют, а также внедрять совершенно новые технологии.

Сейчас мы активно прорабатываем проекты по строительству комплекса прямого восстановления железа вместе с электрометаллургией для производства с низким выбросом СО2. Или в перспективе с использованием водорода, где СО2 вообще нулевой, для производства стали на наших площадках,

– сказал Рыженков.

Он сообщил, что для этого рассматриваются площадки в Запорожье и Мариуполе, где будет реализован пилотный проект в ближайшие год-полтора.

Компания Метинвест уже прорабатывает проекты, позволяющие найти технологию, которая будет основана на экологически чистых источниках энергии, чтобы в конце концов снизить углеродный след, отметил гендиректор.

Совместно с нашими партнерами мы начали прорабатывать тему водорода. Это важно потому, что если в модуле прямого восстановления железа мы заменяем газ на водород, то в этой части мы вообще убираем любой углеродный след,

– резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Метинвест увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тонн. В прошлом году Группа увеличила производство чугуна на 7% – до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% – до 8,3 млн тонн.

Также у Метинвеста есть основные акционеры: группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).