Генеральний директор компанії Юрій Риженков висловив таку думку на пресконференції з нагоди п'ятнадцятиріччя Метінвесту.

За його спостереженнями, у світі не існує технологій з уловлювання викидів СО2, тому єдиний спосіб знижувати вуглецевий слід – це змінювати технологічні процеси, які вже існують, а також впроваджувати абсолютно нові технології.

Зараз ми активно опрацьовуємо проєкти з будівництва комплексу прямого відновлення заліза разом з електрометалургією для виробництва з низьким викидом СО2. Або в перспективі з використанням водню, де СО2 взагалі нульове, для виробництва сталі на наших майданчиках,

– сказав Риженков.

Він повідомив, що для цього розглядаються майданчики в Запоріжжі та Маріуполі, де буде реалізований пілотний проєкт в найближчі рік-півтора.

Компанія Метінвест вже опрацьовує проєкти, що дозволяють знайти технологію, яка буде заснована на екологічно чистих джерелах енергії, щоб врешті-решт знизити вуглецевий слід, зазначив гендиректор.

Спільно з нашими партнерами ми почали опрацьовувати тему водню. Це важливо тому, що якщо в модулі прямого відновлення заліза ми замінюємо газ на водень, то в цій частині ми взагалі прибираємо будь-який вуглецевий слід,

– резюмував він.

Як повідомлялось раніше, у 2020 році Метінвест збільшив виробництво металопродукції на 4% у порівнянні з 2019 роком – до 9,1 млн тонн. Торік Група збільшила виробництво чавуну на 7% - до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Також Метінвест має основних акціонерів: група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).