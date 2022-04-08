Нанесли удар, чтобы люди не выезжали из области, – Кириленко об обстреле вокзала в Краматорске

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что оккупанты знали, что люди из Краматорска эвакуируются, поэтому и нанесли бесчеловечный удар. По словам Кириленко, ракету запустили, чтобы люди не могли спастись из области.

Павел Кириленко заявил, что враг четко понимал, что на железнодорожном вокзале Краматорска было большое скопление людей, которые готовились к эвакуации из области, и обстрелял вокзал исключительно для того, чтобы местные жители не могли выехать с территории области.

Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей

По словам главы Донецкой области, несмотря на попытки оккупантов отрезать пути эвакуации, администрация будет искать другие пути для спасения людей.

Реализация всех эвакуационных мероприятий будет изменена. С руководителями близлежащих городов мы будем это определенным образом согласовывать,

– сказал Кириленко.

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