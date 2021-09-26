Как пишут российские СМИ, главу Кремля едва не сбило стадо маралов.
Важно Путин хочет, чтобы СМИ писали на госзаказ, а не "ковырялись в грязном белье"
По словам Путина, еще немного и животные бы сбили его вместе с министром обороны России.
Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной,
– сказал президент России.
Что такое марал?Это – наиболее распространенный вид оленей в мире. Маралы обитают в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов. Подвиды оленя имеют разные размеры. Например, достаточно крупные маралы весят более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 метра.
Отдых Путина в Тайге: что известно
Владимир Путин отправился на отдых в Сибирь с Сергеем Шойгу в начале сентября. Произошло это после того, как глава Кремля посетил Благовещенск, где вручил там награды пожарным и спасателям, которые принимали участие в ликвидации последствий пожаров и паводков.
Отдых Путина и Шойгу в сибирской тайге: смотрите видео