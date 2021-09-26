Як пишуть російські ЗМІ, очільника Кремля ледь не збило стадо маралів.

Важливо Путін хоче, щоб ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися у брудній білизні"

За словами Путіна, ще трохи й тварини б збили його разом з міністром оборони Росії.

Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, трохи нас не збили. І на такій швидкості величезній,

– сказав президент Росії.

Що таке марал? Це – найбільш поширений вид оленів у світі. Марали мешкають в лісостеповій зоні та вздовж всієї південної смуги лісів. Підвиди оленя мають різні розміри. Наприклад, досить великі марали важать понад 300 кілограмів та досягають довжини тіла понад 2,5 метра.

Відпочинок Путіна у Тайзі: що відомо

Володимир Путін вирушив на відпочинок до Сибіру з Сергієм Шойгу на початку вересня. Сталося це після того, як очільник Кремля відвідав Благовєщенськ, де вручив там нагороди пожежникам і рятувальникам, які брали участь у ліквідації наслідків пожеж та паводків.

Цікаво! Раніше Путін і Шойгу вже кілька разів відпочивали в Сибіру разом.

Відпочинок Путіна і Шойгу в сибірській тайзі.: дивіться відео