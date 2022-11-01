Эти данные сообщило федеральное обвинение. Против злоумышленника выдвинули семь обвинений, одно из касающихся нападения на мужа Нэнси Пелоси, который на момент нападения находился дома в их доме в Сан-Франциско.

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Напавший на мужа Пелоси хотел навредить спикеру

Федеральное обвинение выдвинуло одно основное и шесть дополнительных обвинений 42-летнему нападающему Дэвиду Депейпу. В частности, по факту:

покушения на убийство;

проникновение в квартиру;

жестокого обращения с пожилыми людьми. Речь идет о муже Пелоси – 82-летнем Поле Пелоси;

нападения с применением смертоносного оружия;

незаконного удерживания человека;

угроз членам семей государственных служащих.

По данным обвинения, как пишет The New York Times, задержанный хотел взять Нэнси Пелоси в заложники. После этого злоумышленник планировал "поговорить" с Пелоси. По его словам, если бы спикер "сказала правду", то он бы отпустил ее, а если бы соврала, то "сломал бы ей коленные чашечки".

Очевидно, не совсем психически здоровый нападающий, впоследствии планировал "посмотреть", как Нэнси Пелоси "привезут в Конгресс". По словам задержанного, это якобы должно стать "уроком" для других членов Конгресса.

Издание Reuters написало, что в Минюсте США заявили о максимальном наказании в виде 50 лет тюрьмы. По данным прокурора Сан-Франциско Брук Дженкинс, нападающему светит тюрьма – от 13 лет до пожизненного.

Стоит вспомнить, что в момент нападения спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси находилась в Вашингтоне. Она на своем посту вторая в очереди на пост президента США.

Кратко о инциденте в доме Нэнси Пелоси

В пятницу 28 октября на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси напали в его доме.

Злоумышленник проник через сданную дверь и связал 82-летнего Пола Пелоси. Затем он ударил мужчину молотком.

Предварительно известно, что у Пола Пелоси перелом черепа, а также травма кисти и правой руки. Поэтому его прооперировали. Операцию провели на черепе.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник кричал "Где Пелоси" и готовил нападение на нее. Известно, что задержанный Дэвид Депейп является сторонником Дональда Трампа и теорий заговора.

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