Ці дані повідомило федеральне обвинувачення. Проти зловмисника висунули сім звинувачень, одне з який стосується нападу на чоловіка Ненсі Пелосі, який був вдома в їхньому будинку в Сан-Франциско.
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Нападник на чоловіка Пелосі хотів зашкодити спікерці
Федеральне обвинувачення висунуло одне основне та шість додаткових звинувачень 42-річному нападнику Девід Депейпу. Зокрема, за фактом:
- замаху на вбивство;
- проникнення у квартиру;
- жорстокого поводження з літніми людьми. Мовиться про чоловіка Пелосі – 82-річного Пола Пелосі;
- нападу із застосуванням смертоносної зброї;
- незаконного утримування людини;
- погроз членам родин державних службовців.
За даними обвинувачення, як пише The New York Times, затриманий хотів взяти Ненсі Пелосі в заручники. Після цього зловмисник планував "поговорити" з Пелосі. За його словами, якби спікерка "сказала правду", то він би відпустив її, а якби збрехала, то "зламав би їй колінні чашечки".
Очевидно, не зовсім психічно здоровий нападник, згодом планував "подивитись", як Ненсі Пелосі "привезуть до Конгресу". За словами затриманого, це нібито мало б стати "уроком" для інших членів Конгресу.
Видання Reuters написало, що в Мін'юсті США заявили про максимальне покарання у вигляді 50 років ув'язнення. За даними прокурорки Сан-Франциско Брук Дженкінс, нападнику світить тюрма – від 13 років до довічного.
Варто пригадати, що у момент нападу спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі перебувала в Вашингтоні. Вона на своїй посаді є другою в черзі на пост президента США.
Коротко про інцидент в домі Ненсі Пелосі
- У п'ятницю 28 жовтня на чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі напали у його будинку.
- Зловмисник проник через здані двері та зв'язав 82-річного Пола Пелосі. Потім він вдарив чоловіка молотком.
- Попередньо відомо, що у Пола Пелосі перелом черепа, а також травма кисті та правої руки. Через це його прооперували. Операцію провели на черепі.
- Згодом стало відомо, що зловмисник кричав "де Пелосі" та готував напад на неї. Відомо, що затриманий Девід Депейп є прихильником Дональда Трампа і теорій змови.
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