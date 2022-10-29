Нападник побив чоловіка Ненсі Пелосі молотком під час нападу 28 жовтня. Пол Пелосі зазнав травм черепа, кисті та правої руки.

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У якому стані Пол Пелосі

82-річний чоловік спікерки Палати представників США зараз перебуває під наглядом лікарів. Полу Пелосі провели операцію на черепі. За словами речника Ненсі Пелосі Дрю Хемілла, лікарі очікують на повне одужання чоловіка.

Нападника затримали. Ним виявився 42-річний Девід ДеПейп – прихильник Дональда Трампа і теорій змови. Він вдерся у будинок спікерки і напав на її чоловіка. Коли до будинку прибули правоохоронці, то побачили, що Пол Пелосі намагається забрати у нападника молоток. ДеПейп на очах правоохоронців вдарив Пола Пелосі молотком, після чого його затримали.

Нападнику готуються висунути обвинувачення за статтями про замах на вбивство та жорстоке поводження з літніми людьми.

Правоохоронці впевнені, що напад не випадковий, адже через 2 тижні у США відбудуться проміжні вибори на яких, зокрема, переобирають членів Палати представників.

Напад на чоловіка Ненсі Пелосі: головне

28 жовтня близько 2:20 за місцевим часом зловмисник увірвався в помешкання Ненсі Пелосі в Сан-Франциско.

За даними американських ЗМІ, нападник шукав у резиденції саме Ненсі Пелосі. Коли він побачив її чоловіка, то почав кричати: "Де Ненсі, де Ненсі?". Політикиня у цей час перебувала у Вашингтоні.

Після нападу спікерці Палати представників США зателефонував американський президент Джо Байден. Він сказав, що молиться за одужання її чоловіка.

Розслідуванням інциденту спільно займаються ФБР, поліція Капітолія та департамент поліції Сан-Франциско.

Варто відзначити, що це вже не перший напад на будинок Ненсі Пелосі. Перед масовими заворушеннями у Капітолії, що трапилися у січні 2021 року, невідомі обмалювали будинок політикині. Крім того, на тротуарі поруч залишили голову свині.

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