На американском пляже акула растерзала мужчине ногу: он потерял много крови
Источник:ABC News
Инцидент произошел в Калифорнии. Там от нападения акулы, которое произошло 26 июня утром, пострадал 35-летний мужчина.
У него растерзана правая нога. Полиция рассказала, как все происходило.
К теме Акула сломала зуб о голову мужчины: он ловил рыбу под водой – фото, ВИДЕО 18+
Мужчина сам доплыл до берега
Мужчина плавал возле пляжа в округе Сан-Матео. В полиции сообщили, что в этот момент его укусила большая белая акула в правую ногу.
К счастью, мужчина смог самостоятельно доплыть до берега, где получил первую медицинскую помощь от санитаров, позже его отвезли в местный травмпункт.
Начальник пожарного батальона округа Сан-Матео Брайан Хэм рассказал, что пострадавший потерял примерно 0,5 литра крови. Он требовал, чтобы ему дали жгут, чтобы кровотечение остановилось.
Место, где акула напала на мужчину / Фото Cal Fire
Мужчине сразу оказали медицинскую помощь / Фото Cal Fire
Как его доставили в больницу
Мужчину хотели как можно быстрее доставить в больницу, используя вертолет. Однако этого не могли сделать из-за погодных условий. Его отвезли на машине скорой помощи в общую больницу Сан-Франциско.
К счастью, пострадавший получил травмы, не угрожающие жизни. Его выпустили из больницы в субботу вечером.
Пляж после нападения акулы временно закрыли. Сейчас там ведут расследование.Справка. В 2020 году в США зафиксировали 33 неспровоцированных нападения акул на людей. Известно, что три из них были смертельными. Почти половина нападений произошла во Флориде. Летальные исходы были в Калифорнии, на Гавайях и в штате Мэн.